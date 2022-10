"Kane è dietro la palla": il labiale di Dier in Tottenham-Sporting diventa virale

Champions League, Tottenham dal paradiso all'inferno

Il capitano degli Spurs e dell’Inghilterra aveva girato in rete di testa una sponda di Emerson Royal proprio all’ultimo secondo del recupero concesso dall’arbitro Makkelie, completando la rimonta avviata da un gol dell’ex juventino Rodrigo Bentancur dopo il vantaggio portoghese di Edwards. Dopo un lunghissimo consulto in sala Var, tuttavia, il gol di Kane è stato cancellato per un fuorigioco millimetrico, che ha fatto scoppiare la rabbia in particolare di Conte, espulso dal direttore di gara e poi autore di dichiarazioni di fuoco nel post-partita.

Tottenham e il caos Var, Dier scatenato contro l'arbitro

Tra i giocatori il più scatenato con l’arbitro è stato Eric Dier, peraltro ex della serata, il cui labiale reiterato verso Makkelie è diventato il manifesto della serata da incubo degli Spurs: “Kane è dietro la palla, Kane è dietro la palla” il “ritornello” del difensore, portavoce dell’incredulità di calciatori, allenatore e staff tecnico per una decisione che ha richiesto molto tempo e un’attenzione particolare della sala Var, ma che si è poi rivelata corretta.

Tottenham-Sporting, il Var "condanna" Conte e Kane

Al netto della comprensibile frustrazione per un provvedimento che ha stravolto le gerarchie del girone, se è vero che vincendo il Tottenham avrebbe conquistato qualificazione e primo posto con un turno di anticipo, mentre ora i londinesi saranno chiamati a non perdere contro il Marsiglia per non rischiare l’eliminazione, l’articolo 11.1 del regolamento dà torto a Conte, riportando che “un giocatore è in fuorigioco se con qualunque parte del corpo utile per segnare (escluse quindi mani e braccia, ndr) si trova più vicino alla linea di porta avversaria rispetto al pallone e al penultimo difendente”. Proprio il caso di Kane, sebbene le immagini sembrino dire il contrario, complice il fatto che le sequenze apparse in tv ingannino a causa della falsa prospettiva: il ginocchio del centravanti è infatti davanti anche al pallone, come evidenziato dai diversi colori delle linee, blu e rossa, tracciate in sala Var rispetto alla perpendicolare della palla. Ciò non toglie, però, che la protesta di Dier si candidi a diventare uno dei momenti cult della stagione…