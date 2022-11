Milan, Tonali: "Gli ottavi di Champions per completare un percorso"

Non c’è vero Milan senza vero Tonali e i tifosi rossoneri e Stefano Pioli se ne sono accorti domenica sera a Torino. Il numero 8 rossonero è stato uno dei pochi a salvarsi nella prima ora contro i granata, ma senza brillare, ed è stato sostituito a 20 minuti dalla fine, un’anomalia per un indisponibile quale è ormai diventato l’ex Brescia. Una serata storta però può capitare a tutti e l’occasione per il riscatto arriva già dalla partita contro il Salisburgo, che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League, traguardo che al Milan manca dal 2014.

Milan-Salisburgo, la carica di Tonali

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli austriaci Tonali, uno dei giocatori presenti fin dall’inizio di questo nuovo ciclo, iniziato due anni e mezzo fa con i preliminari di Europa League, coglie l’occasione per sottolineare l’importanza anche simbolica del traguardo alla portata: "Il percorso fatto rappresenta la nostra crescita. Meritiamo di andare avanti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Il nostro obiettivo è migliorarci rispetto alla scorsa stagione e raggiungere il primo obiettivo della stagione. Non dobbiamo avere paura, la pressione è giusto che ci sia, ma dovremo giocare con la necessaria lucidità. Conosciamo le caratteristiche del Salisburgo, abbiamo lavorato su questo, ma soprattutto su noi stessi. Sappiamo che andremmo avanti anche col pareggio, ma non dovremo pensarci e scendere in campo solo per vincere".

Tonali e l'infelice notte di Torino

Poi una battuta sul rinnovo di Pioli e su ciò che la squadra non dovrà ripetere rispetto alla notte di Torino: "Abbiamo fatto i complimenti al mister, li merita. Contro il Torino eravamo partiti bene, ma non siamo stati capaci di leggere i vari momenti della gara, in particolare dopo il primo gol. Può capitare, siamo sempre ripartiti dalle sconfitte e capiterà anche domani".