Milan, Pioli avvisa il Salisburgo: "Non ripeteremo la prestazione di Torino"

Milan-Salisburgo, spareggio per gli ottavi di Champions

Al Milan basterebbe in verità un punto per superare il turno, ma si sa che nella mentalità data da Stefano Pioli al gruppo e nel gioco che ha reso riconoscibile il Diavolo da quasi due anni non è previsto giocare al risparmio. Distanziate di un solo punto, con il Chelsea già sicuro del primo posto, Milan e Salisburgo potranno pensare solo a loro stesse in un vero e proprio spareggio che vedrà i rossoneri favoriti dal fattore campo e dai due risultati su tre a disposizione.

Pioli, monito al Milan: "Contro il Salisburgo vietato fare calcoli"

Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia, Pioli ha però fatto eco alle parole di Tonali sul percorso da coronare, ma senza speculare sui due risultati a disposizione, e sull'importanza del primo obiettivo stagionale, per poi archiviare rapidamente l'infausta notte torinese. E c'è anche il guanto di sfida lanciato agli austriaci: "Siamo delusi per la partita di domenica, ma una serata storta può capitare. Questa è un'altra competizione e sapevamo che non vincere almeno una delle gare col Chelsea ci avrebbe costretto a giocarci tutto all'ultima col Saliburgo, ma siamo pronti. Non siamo portati ad attendere, dovremo attaccare, ma farlo con equilibrio perché affronteremo un avversario forte nelle ripartenze e che fuori casa quest'anno non ha ancora perso. La partita di Torino l'abbiamo analizzata, i ragazzi non avevano bisogno di essere motivati. Se i nostri avversari pensano di vederci come domenica sera resteranno delusi".

Milan, Pioli parla dopo il rinnovo: "Orgoglioso per la fiducia"

Poi una battuta spiritosa sul proprio rinnovo e sull'attesa per il riscatto di Leao, protagonista in negativo contro il Toro: "Sono felicissimo per il rinnovo, mi sono appuntato i nomi dei giocatori che mi hanno fatto i complimenti. Ma anche chi non me li ha fatti... Scherzi a parte, ringrazio la società per la fiducia e anche per la tempistica. Ho ringraziato i ragazzi perché senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Abbiamo iniziato un percorso due anni fa e vogliamo coronarlo per dimostare la nostra crescita. Non penso a emulare i grandi allenatori che mi hanno preceduto, ma solo al fatto che sono riuscito a far diventare un sogno la mia realtà e voglio gustarmelo ogni giorno. Leao? Rafa è un grandissimo giocatore e sono sicuro che domani farà una grande partita al pari di tutti i suoi compagni".