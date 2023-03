Allarme a Napoli per la decisione del TAR: arrivano i tifosi dell'Eintracht

NAPOLI - Sullo sfondo del successo sull'Atalanta, che rafforza le ambizioni scudetto del Napoli, il club di De Laurentiis non nasconde la sua preoccupazione per la decisione del TAR della Campania, che ha riaperto la trasferta ai tifosi tedeschi dell'Eintracht, già protagonisti nel match di andata in Germania di aggressioni e di errori di ogni genere. Ora il timore del club è quello per gli scontri, peraltro già annunciati, tra le opposte tifoserie.