Real Madrid, Ancelotti ai quarti: "Milan? Lo vorrei affrontare ma..."

MADRID - Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Champions League sul velluto per il Real Madrid. Dopo il 5-2 di Anfield, i Blancos hanno piegato 1-0 il Liverpool di Klopp con la rete messa a segno da Benzema al 78'. Al termine della partita vinta, l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato così a Movistar: "Abbiamo giocato davvero bene, non abbiamo difeso col blocco basso. In pratica bbiamo fatto la partita che volevamo fare. Il Liverpool? È un club di signori. Hanno omaggiato Amancio, un gesto molto bello da parte loro". Sul sorteggio di venerdì: "Chi affrontare ai quarti di finale? Non saprei. Il Milan lo vorrei in finale, non ai quarti".