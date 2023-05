Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv

MANCHESTER - All'Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola riceve la visita del Real Madrid di Ancelotti nel match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League . All'andata la sfida è finita con un pareggio per 1-1 (reti di Vinicius e De Bruyne ) . Fischio d'inizio alle ore 21. La gara sarà diretta dall'arbitro polacco Marciniak .

Partita: Manchester City-Real Madrid

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Amazon Prime Video

Pay TV Streaming: Amazon Prime Video

Manchester City-Real Madrid orari e canali

Manchester City-Real Madrid, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, è in programma all'Etihad Stadium e sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video.

Dove vedere Manchester City-Real Madrid in diretta TV

Manchester City-Real Madrid, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video. Basterà scaricare l'app della piattaforma, attivando abbonamento o un mese di prova gratuita.

Manchester City-Real Madrid dove vederla in streaming

Manchester City-Real Madrid, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, sarà visibile in streaming su Amazon Prime Video su qualsiasi dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet.

Manchester City-Real Madrid in Diretta: la cronaca

All'Etihad Stadium è tempo di Manchester City-Real Madrid, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. All'andata al Bernabeu la sfida è finita 1-1: De Buryne ha replicato al vantaggio dei Blancos siglato da Vinicius. Chi passerà il turno questa sera dovrà affrontare l'Inter in finale a Istanbul il prossimo 10 giugno. Qui le probabili formazioni.

Manchester City-Real Madrid, segui la diretta sul nostro sito

Segui Manchester City-Real Madrid su Prime Video, attiva ora