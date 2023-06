City-Inter, Maicon scherza: "Fino a lì ho sofferto, ora non soffro più"

Manchester City-Inter: la finale di Champions sembra l'europeo

Alla vigilia di Manchester City-Inter Maicon ha voluto svelare le sue sensazioni sul match e ha affermato: "Siamo 6-7 del Triplete, è una giornata importante, rivedere questi campioni ancora per me è sempre un piacere. Ci divertiamo un pochino perchè domani ci sarà una pressione grandissima. Arrivare a questo momento qua è proprio una cosa magica, comunque hanno fatto la storia. Sarà una partita sola e questa opportunità non si può lasciare andare. Speriamo che vinca l'Inter. In queste partite la mentalità conta tutto, per la tecnica ogni giocatore sa quello che deve fare in campo, per la tattica ogni allenatore ha già detto ai giocatori quello che devono fare quindi in questo momento conta più la mentalità. Loro sono preparati perchè è una partita che hanno aspettato tutta la stagione e non si può lasciare andare." Poi alla fine scherza: "Cosa faccio adesso? Sto facendo delle cose per lo sport, ogni giorno lo sport sta crescendo non allenatore o dirigente perchè ho già perso i capelli, ho già vinto la Champions e fino a lì ho sofferto".