Inter, brutto fallo di Gosens in allenamento: Dimarco reagisce male

Fallo di Gosens, la reazione di Dimarco

Grande agonismo e determinazione tra i ragazzi di Simone Inzaghi durante la rifinitura in terra turca alla vigilia della sfida e attimi di tensione tra Dimarco e Gosens. È successo in partitella, quando Dimarco è stato atterrato da Gosens a ridosso della porta: lo staff tecnico non ha concesso il rigore, scatenando la reazione dell'esterno azzurro che è poi andato a protestare anche con il compagno tedesco per l'entrata subita. Il gioco è però ripreso immediatamente e i due, dopo un veloce scambio di battute, hanno chiarito tutto tornando subito nelle rispettive posizioni.