Scintille Lautaro-Barella dopo il gol mangiato in City-Inter

ISTANBUL - Al 59' l'Inter poteva sbloccare la finale di Champions League, approfittando di una leggerezza del Manchester City in fase di costruzione: pallone recuperato, Lautaro Martinez è dentro l'area con Lukaku libero di ricevere in posizione centrale, l'argentino però sceglie di calciare e viene chiuso dall'uscita tempestiva di Ederson, che sventa il pericolo. Occasione enorme sprecata che fa infuriare Barella, che si arrabbia col compagno. Scintille in campo, il "Toro" risponde e Dumfries prova a calmarlo, poi rientra tutto. Nervi tesi.