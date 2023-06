Inzaghi, orgoglio e rimpianti: "Grande Inter, ma così fa male"

Inzaghi orgoglioso dell'Inter

"È un momento difficile perché abbiamo perso una finale di Champions League ma ai ragazzi ho detto che devono essere orgogliosi - ha detto il tecnico dei nerazzurri dopo il match dello stadio Ataturk -. Nella conferenza della vigilia ho detto che non cambierei i miei calciatori con nessun altro e oggi tutto il mondo ha visto il motivo. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra fortissima, mi ricordo una parata di Onana su un tiro di Foden. Ci sono dei rimpianti ma dobbiamo essere orgogliosi e ringraziare i tifosi che ci hanno spinto fin qua".

Inzaghi sulle occasioni sprecate

Impossibile non ripensare alle occasioni non sfruttate nel finale, con la traversa colpita da Dimarco e le parata di Ederson su Lukaku e Gosens: "È incredibile come la palla non sia entrata. Peccato, perché mi volevo giocare i supplementari e credo che la squadra se lo meritava - ha aggiunto con un pizzico di amarezza Inzaghi -. Tutto il mondo ha visto la partita seria e organizzata che abbiamo fatto. I ragazzi sono tristi e ora fa male, ma abbiamo fatto una stagione positiva. Abbiamo giocato una finale e vogliamo tornarci giocando come negli ultimi tre mesi".

Inzaghi e il rinnovo con l'Inter

Una dichiarazione poi sul possibile rinnovo di contratto con l'Inter: "Ora bisognerà far passare qualche giorno, con la società c'è grande sintonia e ci incontreremo per programmare la prossima stagione".