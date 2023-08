Quando ci sarà il sorteggio Champions e dove vederlo in tv e streaming: orario e data

NYON (SVIZZERA) - Cresce l'attesa per i sorteggi della fase a gironi della Champions League , il torneo per club più prestigioso del calcio europeo. Parte così la caccia al Manchester City campione d'Europa con quattro squadre italiane protagoniste: Napoli, Lazio, Inter e Milan daranno battaglia e proveranno ad arrivare in fondo alla competizione. Ma quando verranno effettuati gli accoppiamenti? Sarà possibile vederli in tv? Ecco tutti i dettagli dell'atteso evento.

Champions League, le date dei sorteggi

Con i turni di playoff in piena fase di svolgimento, il sipario sull'edizione 2023/24 della Uefa Champions League si alzerà giovedì 31 agosto quando il 'Grimaldi Forum' di Montecarlo ospiterà il sorteggio della fase a gironi. Il 18 dicembre verranno invece stilati gli accoppiamenti degli ottavi di finale per poi arrivare al 15 marzo 2024, data in cui verranno sorteggiati i quarti di finale, le semifinali e la finalissima, in programma nel tempio londinese di Wembley, a Londra, il 1 giugno 2024.

Champions League, le date della stagione 2023/24

La prima giornata della fase a gironi di Champions League si disputerà il 19 e 20 settembre mentre il 12-13 dicembre calerà il sipario sulla prima fase. Poi appuntamento al 2024: da febbraio scatta la fase a eliminazione diretta.

Le date nel dettaglio:

Prima giornata fase a gironi: 19-20 settembre.

Seconda giornata fase a gironi: 3-4 ottobre.

Terza giornata fase a gironi: 24-25 ottobre.

Quarta giornata fase a gironi: 7-8 novembre.

Quinta giornata fase a gironi: 28-29 novembre.

Sesta giornata fase a gironi: 12-13 dicembre.

Fase e eliminazione diretta:

Ottavi di finale, andata: 13-14/20-21 febbraio 2024.

Ottavi di finale, ritorno: 5-16/12-13 marzo 2024.

Quarti di finale, andata: 9-10 aprile 2024.

Quarti di finale, ritorno: 15-16 aprile 2024.

Semifinali, andata: 30 aprile-1 maggio 2024.

Semifinali, ritorno: 7-8 maggio 2024.

Finale: 1 giugno 2024 (Wembley, Londra).

Champions League, le quattro fasce

Il Napoli campione d'Italia parte dalla prima fascia mentre l'Inter vice-campione d'Europa dalla seconda. Milan e Lazio in terza con il concreto rischio di un girone estremamente difficile. Quarta fascia invece per il Newcastle di Sandro Tonali. Le quattro fasce nel dettaglio:

Prima fascia: Napoli, Barcellona, Manchester City (campione d'Europa in carica), Bayern Monaco, Benfica, Psg, Siviglia (campione dell'Europa League in carica), Feyenoord.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.

Terza fascia: Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa più quattro da determinare.

Quarta fascia: Newcastle, Lens, Union Berlino più cinque da determinare.

Champions League 2023/24, orari e canali

La stagione 2023/2024 di Champions League sarà trasmessa da Sky, Mediaset e Prime Video a seconda delle gare della stagione, dai turni preliminari alla fase a gironi (sorteggio in programma giovedì 18 agosto dalle ore 18:00 a Montecarlo) fino a quella ad eliminazione diretta sia in tv, in chiaro, che in streaming.