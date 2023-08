Milan, girone d'acciaio. Napoli, Inter, Lazio: è andata bene

Macché ferro, è d'acciaio il girone del Milan, alla ventesima partecipazione nel massimo torneo continentale, la terza consecutiva dopo il digiuno protrattosi per sette anni. Due grandi ex come Donnarumma e Tonali, tre avversarie toste, a cominciare dal Psg, da cui Messi e Neymar se ne sono andati, di cui Verratti è separato in casa, ma Mbappé è rimasto e, da solo, vale più di mezza squadra dei qatarioti che in dodici anni hanno speso 1.300 milioni per non vincere nulla in campo internazionale. Nelle fila del Psg c'è anche Lucas Hernandez, fratello di Theo: a San Siro e al Parco dei Principi sarà un bel duello in famiglia. Borussia Dortmund, mancato campione di Germania all'ultimo minuto e Newcastle, di nuovo in Champions dopo vent'anni, chiudono il cerchio di un raggruppamento che farà scintille.