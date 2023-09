Champions League: vincono Psg e Feyenoord, ok anche City e Barcellona

ROMA - Il Feyenoord, inserito nel gruppo E con la Lazio, non sbaglia in casa nonostante l'emergenza e batte per 3-0 il Celtic, che chiude la partita in nove uomini per una doppia esplusione. Stengs segna nel primo tempo e Jahanbakhsh nel secondo. In mezzo anche un rigore sbagliato dagli olandesi. Nel girone F, quello del Milan, si giocava invece Psg-Borussia Dortmund. I francesi adesso sono primi in classifica da soli grazie al 2-0 confezionato da Mbappé (su rigore) e Hakimi, ex Inter.

Vittoria esterna per il Lipsia nella prima giornata del gruppo G. I tedeschi si sono imposti in casa dello Young Boys per 3-1. Simakan porta in vantaggio di tedeschi di testa in avvio, poi al 33' momentaneo pareggio degli svizzeri con Elia. Nel secondo tempo Schlaher da fuori area e Sesko in contropiede calano il tris. Nell'altra partita del gruppo G la Stella Rossa mette paura al City, campione in carica della Champions League: Bukari illude perché nella ripresa la squadra di Guardiola ribalta la situazione grazie alla doppietta di Alvarez (che errore del portiere sul secondo gol) e alla rete di Rodri. Score finale di 3-1.

Tutto facile per il Barcellona nel gruppo H che si sbarazza del Royal Antwerp già nel primo tempo, chiuso sul parziale di 3-0: a segno Joao Felix, Lewandoski e in più si registra l'autogol di Bataille. Nella ripresa arriva la manita (5-0) con Gavi e il secondo centro di Joao Felix. Fa la voce grossa anche il Porto che si va a imporre sul campo dello Shakhtar per 3-1: il grande protagonista è Galeno, autore di due gol e dell'assist per Taremi.

