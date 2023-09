Bonucci torna in Champions: ecco l'esordio con l'Union Berlino contro il Real

Finalmente Leonardo Bonucci. L'ex difensore della Juve giocherà la sua prima partita da titolare con l'Union Berlino. E non in un'occasione come le altre, ma nell'esordio assoluto della squadra tedesca in Champions League. La location sarà queulla del Santiago Bernabéu e dall'altra parte del campo ci sarà il Real Madrid (entrambe nello stesso girone del Napoli).