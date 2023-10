Borussia Dortmund-Milan, le pagelle: Leao pericoloso ma Kobel chiude la porta

Terzic (all.)6

Il suo Borussia fa la partita che si aspettava, senza però riuscire a sfondare il muro milanista.

Kobel 6,5

Poco operativo nella prima frazione di gioco. Decisivo nella ripresa.

Ryerson 5

Terzic lo mette in una posizione particolare per dar fastidio a Theo Hernandez ma finisce per essere travolto più volte da Theo e Leao.

Hummels 6

Evita dolori dopo appena cinque minuti con un intervento risolutivo.

Schlotterbeck 6

E’ costretto a fermare Leao con le cattive e si prende un giallo su una ripartenza del portoghese.

Bensebaini 6

Si affaccia pericolosamente dalle parti di Maignan con un colpo di testa. Nemmeno con il secondo tentativo è fortunato: il portiere del Milan dice no.

Emre Can 6

Piedi sapienti. L’ex Juventus è il cervello del Borussia. Troppo irruento su Giroud, prende giallo.

Ozcan 6

Corsa e dedizione in mezzo al campo.

Brandt 5,5

Tenta la giocata ad effetto in rovesciata. Spreca da buona posizione in area del Milan.

Adeyemi (19’ st) 6

Entra con la cattiveria giusta per provare a vincerla.

Reus 5,5

Smista palloni e innesca i compagni in avanti con la solita leadership, ma poi cala alla distanza.

Nmecha (27’ st) 5,5

Tiro a giro che sfiora la rete nei minuti conclusivi.

Malen 6

Ha sui piedi la prima grande occasione della gara. Sfiora il gol con un bellissimo diagonale poco prima della mezzora.

Baynoe-Gittens (27’ st) 5,5

Giovane ma subito in partita con una conclusione a giro dopo aver saltato due avversari.

Fullkrug 5,5

Spaventa Maignan con una rasoiata dalla distanza. Poi viene ben controllato da Tomori.

Moukoko (40’ st) sv