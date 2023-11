Sarri risponde a Mourinho: "Derby? La Roma giocherà un'amichevole giovedì"

Sarri risponde in conferenza stampa a Mourinho, che si era lamentato del fatto che la Lazio riposerà due giorni in più rispetto alla Roma in vista del derby di domenica: "La Roma si può permettere un'amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra stasera. Se mi chiedi se è intelligente mettere il derby nella settimana in cui le due squadre giocano in Europa, ti rispondo che non è così intelligente. Mi sembra gente estranea al calcio che non si rende conto di cosa sia il derby. Loro hanno una classifica che si possono permettere di tenere tutta la squadra fuori".

23:38

Sarri alla radio della Lazio

Sarri a Lazio Style Channel: "È una vittoria non decisiva perché la classifica è sempre molto corta. Purtroppo dobbiamo aspettare fino all’ultima gara per avere il responso, però abbiamo fatto 7 punti in 4 gare nella competizione per club più difficile del mondo. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Non c’è nulla di scontato in Champions. Sono contento di quello che stiamo dimostrando. Abbiamo rischiato poco, giusto su un angolo e su un calcio piazzato. Abbiamo avuto un inizio veemente poi abbiamo subito un po’ il loro palleggio. Mi dispiace solo non essere riusciti a fargli un altro gol in contropiede perché dalla panchina sembrava che ci fossero spazi per farlo. Magari con un po’ di lucidità da parte nostra, avremmo potuto fare qualcosa. Quando ho sentito l’urlo dell’Olimpico, era tanta roba. Pensa quando sarà pieno e con le tribune vicine al campo".

23:26

Poco possesso palla della Lazio

Sulla gestione del match: "Poco possesso palla della Lazio? E’ stata una scelta dopo la partita dell’andata. Abbiamo scelto di uscire poco sui centrali perché utilizzano bene il portiere, vanno in superiorità numerica. Abbiamo deciso di lasciargli il possesso in quella zona di campo, soprattutto dopo il vantaggio”, le parole di Sarri.

23:23

Sarri parla a Sky

Sarri si presenta ai microfoni di Sky: "Abbiamo fatto una partita in cui siamo stati dentro, anche di sofferenza. In certi momenti, contro questa squadra, c'è da soffrire. Loro hanno un grande palleggio, sono una macchina da gol e stasera sono rimasti a secco. È stata una prestazione tosta, negli ultimi 20 minuti potevamo anche fargli male sulle ripartenze, speriamo di non aver pagato un prezzo caro perché siamo usciti con qualche acciaccato. Come stanno Zaccagni e Luis Alberto in vista del derby? Adesso non si può dire, ma un po' di preoccupazione c'è".

23:09

Le ultime due gare della Lazio

Le prossime due partite della Lazio nel gruppo E saranno contro il Celtic in casa il 28 novembre e contro l'Atletico Madrid in trasferta il 13 dicembre.

23:04

Lazio seconda nel girone

Grazie alla vittoria di stasera, la Lazio adesso è seconda nel gruppo E di Champions League dopo 4 giornate. La classifica vede l'Atletico Madrid primo a 8 punti, i biancocelesti di Sarri secondi a 7, Feyenoord terzo a 6 e Celtic ultimo con un solo punto.

Lazio-Feyenoord 1-0, tabellino e statistiche

22:59

Tra poco le parole di Sarri

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, tra poco parlerà alle tv collegate e in conferenza stampa per commentare la partita vinta 1-0 in Champions contro il Feyenoord.