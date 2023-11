L'Italia vola nel ranking Uefa: così può avere cinque squadre in Champions

Buone notizie per le squadre italiane. Grazie ai successi di Lazio, Milan e Inter nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League, l'Italia ha superato il Belgio e si è piazzata al secondo posto nel ranking Uefa stagionale, riservato ai Paesi. Il tutto in attesa delle sfide di Europa League (che vedranno impegnate Roma e Atalanta) e Conference League (con la Fiorentina in campo).