Pagelle Napoli-Braga: Politano trascinante, Kvaratskhelia non brilla

Era dicembre anche nel 2011, quando portò il Napoli per la prima volta nella storia agli ottavi di Champions: all’epoca a Vila-Real, ieri a casa, al Maradona, di nuovo amico. Qualificazione sacrosanta su cui mette il sigillo e vittoria piena di significati e fiducia nuova in coda a tre sconfitte. In 28 giorni azzurri se ne va tra i top 16 d’Europa. Che soddisfazione, dopo tante amarezze: WM è tornato. E ora il bis in campionato.

Meret 6,5

Risponde con stile a Ricardo Horta al 25’ e poi è solido su Bruma.

Di Lorenzo 7

Scaltro come uno scugnizzo a battere il fallo laterale per Politano (1-0). Sempre ottimo il lavoro da ala, in sovrapposizione con il collega di binario, e quando sbaglia rimedia lui stesso in fase difensiva.