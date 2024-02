Lazio, i convocati per il Bayern Monaco: ancora out Zaccagni

A poche ore dal calcio d'inizio di Lazio-Bayern Monaco, in programma allo stadio Olimpico alle 21:00 e valida per l'andata degli ottavi di Champions League, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati. Confermata l'assenza di Zaccagni, che si siederà nuovamente in tribuna. Fuori anche Rovella e Pellegrini.