Champions, arbitri: promossi Pejto, Martinez e Guida

Cominciano gli ottavi di Champions League e parte bene anche la squadra arbitrale guidata da Roberto Rosetti . L’episodio più discusso è quello della Red Bull Arena di Lipsia, dove il gol di Benjamin Šeško contro il Real Madrid viene annullato dall’arbitro bosniaco Pejto per fuorigioco . Non dello sloveno, bensì del compagno Henrichs. Il tedesco infatti è in posizione irregolare e impatta sulla capacità del portiere avversario (l’ucraino Lunin) di giocare il pallone: gli va addosso deliberatamente e lo spinge. Non si tratta di un contatto falloso, ma sicuramente è un impatto attivo : il risultato della spinta è che il portiere si allontana di qualche metro e non riesce a compiere la parata.

Guida solido in Psg-Real Sociedad

Al Parken di Copenaghen invece lo spagnolo Sanchez Martinez si limita all’ammonizione a venti dalla fine per un brutto fallo di Diks su Bernardo Silva. Le immagini televisive mostrano un buco nel calzettone dell’esterno portoghese. L’intervento è al limite tra il giallo e il rosso: il punto di contatto è sopra alla caviglia, ci sono due elementi come intensità e velocità, ma comunque Diks prova a ritrarre il piede quando si rende conto di non riuscire ad arrivare sul pallone. Si tratta di una decisione da campo: se Sanchez Martinez avesse estratto il rosso, il VAR verosimilmente non sarebbe intervenuto a modificare la sua scelta. Prestazione solida di Marco Guida al Parc des Princes in Paris Saint Germain-Real Sociedad. L’arbitro campano (chissà che non abbia scambiato qualche battuta in dialetto con Donnarumma...) conferma il buono stato di forma già mostrato in campionato fin da inizio stagione e soprattutto riesce sempre a farsi accettare di buon grado dai calciatori di entrambe le squadre. Giusta l’ammonizione di Le Normand nel primo tempo, nonostante il fallo su Dembelé sia duro.