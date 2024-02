Inter-Atletico Madrid, le pagelle: Bastoni c’è, Calhanoglu spento

Sa che Lino è un brutto cliente, però non per questo rinuncia a portare i suoi attacchi all’area spagnola, come al solito con i tempi giusti.

Dumfries (24’ st) 6,5

Entra come una furia. Alza subito il ritmo e spinge indietro Lino. Attacca a sinistra e crea buone occasioni. Non ci sta a fare la riserva e lo fa capire.

Barella 7

Partita da Champions, dall’inizio alla fine. Anche nel primo tempo è uno di quelli che sa come sottrarsi al controllo madrileno. La palla più bella di quei complicati 45 minuti parte dal suo destro, è un cross tagliato per il colpo di testa di Lautaro. E’ sempre dentro la partita e da un suo stacco di testa a metà campo prende il via l’azione dell’1-0.

Calhanoglu 5

Ci ha abituato a ben altro. Stavolta finisce subito fuori scena, sbaglia cose che in tutta la stagione non ha mai sbagliato: lanci, passaggi, tocchi, nel primo tempo perde otto palloni e questo non è da lui. Non vale come scusante nemmeno la presenza di Koke perché i due si guardano da lontano.

Mkhitaryan 5,5

Anche per l’armeno sono troppi gli errori sul piano tecnico. In partite come queste serve tutta la sua qualità. Che invece stavolta manca.

Frattesi (27’ st) 6

Un paio di inserimenti e soprattutto la palla buona per Lautaro che poi si trasformerà nel gol di Arnautovic.