Inter-Atletico Madrid diretta, segui Live la sfida di Champions di oggi

MILANO - Dopo aver superato la fase a gironi, l’Inter ospita a Milano l’Atletico Madrid nella prima sfida degli ottavi di finale. Gli spagnoli hanno vinto il loro raggruppamento precedendo la Lazio, la formazione di Inzaghi si è qualificata al secondo posto nel girone vinto - per differenza reti - dalla Real Sociedad.

21:55

Problemi per Thuram

Nel finale del primo tempo l'attaccante interista Marcus Thuram ha accusato un problema fisico: nell'intervallo si sta scaldando Arnautovic che dovrebbe prendere il posto dell'attaccante francese

21:48

Inter-Atletico Madrid 0-0

Alla fine del primo tempo le due squadre sono ancora sul risultato di parità. Nella prima mezz'ora la partita è stata bloccata, con le due squadre impegnate a limitare tatticamente l'avversario. Nell'ultimo quarto d'ora l'Inter ha messo alle corde la squadra spagnola creando almeno tre occasioni.

21:45

43' Inter continua a premere

Ora l'Inter mette alle corde la squadra di Simeone: Barella appoggia al limite per Thuram che calcia di prima intenzione trovando pronto il portiere degli spagnoli Oblak

21:40

38' Altra occasione per Lautaro

Thuram ruba palla sulla trequarti e serve Lautaro, l'argentino controlla e calcia in diagonale: il destro è strozzato, la palla viene deviata in angolo

21:38

36' Lautaro ancora pericoloso

Cross dalla destra di Barella, ottimo stacco a centro area di Lautaro, l'incornata dell'argentino viene bloccata da Oblak

21:34

32' Lautaro ci prova dalla distanza

Ottima combinazione al limite dell'area spagnola: torre di Thuram per lautaro che batte al volo da fuori area, palla alta sopra la traversa

21:30

28' Partita molto tattica

Fin qui pochissimi tiri in porta, le due squadre continuano a essere molto corte e faticano a sviluppare la manovra offensiva

21:16

14' Tocco di mano in area, proteste nerazzurre

Il tiro di Lautaro, deviato da Witsel, viene intercettato da un braccio da Molina: l'arbitro lascia correre, il Var non interviene

21:14

12' Lino minaccia la porta di Sommer

Primo affondo della formazione spagnola, destro dal limite di Lino che sfila sulla sinistra di Sommer sfiorando il palo della porta interista

21:12

10' Inter-Atletico: partita bloccata

Nei primi dieci minuti di partita la sfida è stata molto tattica: poche conclusioni a rete, squadre corte, poco lavoro per la difesa delle due squadre

21:05

3' Thuram non trova la porta

Prima conclusione dei nerazzurri verso la porta avversaria, il colpo di testa di Thuram non trova lo specchio

21:02

E' iniziata la partita!

Calcio d'inizio per la formazione ospite. L'Inter indossa la classica maglia a righe nerazzurre, calzoncini neri e calzettoni neri. Dall'altra parte l'Atletico Madrid scende in campo con la seconda divisa verde, con calzoncini e calzettoni verdi.

20:55

L’Inter giocherà con il lutto al braccio

La squadra nerazzurra scenderà in campo con il lutto al braccio per commemorare la memoria dell’ex difensore tedesco Andreas Brehme scomparso oggi all’età di 63 anni. Il terzino giocò nell’Inter dal 1988 al 1992 vincendo uno Scudetto, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana: per lui 154 presenze e 12 reti.

20:50

I diffidati dell’Atletico Madrid

Anche la formazione spagnola dovrà fare attenzione alle eventuali sanzioni: l’unico diffidato tra i colchoneros è il terzino Lino.

20:40

Inter, pericolo giallo

Sono tre i diffidati in casa nerazzurra che - in caso di cartellino giallo - salterebbero la partita di ritorno in programma il 13 marzo 2024 a Madrid: Asllani, Lautaro Martinez e Mkhitaryan.

20:30

Inter-Atletico Madrid: arbitro e assistenti

Il direttore di gara della sfida di andata tra Inter e Atletico Madrid sarà l’arbitro rumeno Istvan Kovacs. I suoi assistenti saranno Marinescu e Artene, il quarto ufficiale sarà Fesnic, al Var ci sarà il tedesco Fritz.

20:27

L'inter inizia il riscaldamento

I giocatori nerazzurri entrano ora in campo per iniziare il loro riscaldamento accolti dal boato del pubblico interista. Il pullman della squadra, a causa dell'intenso traffico intorno a San Siro, è arrivato allo stadio con qualche minuto di ritardo.

20:20

Atletico Madrid, gli indisponibili di Simeone

Il tecnico degli spagnoli Diego Pablo Simeone ha recuperato in extremis l’attaccante Alvaro Morata. L’allenatore argentino dovrà rinunciare a Azpilicueta, Nemar e Vitolo.

20:10

Inter, gli indisponibili di Inzaghi

La formazione nerazzurra nella sfida contro l’Atletico Madrid non potrà schierare Cuadrado, Acerbi e Sensi: i tre calciatori sono alle prese con problemi fisici e non sono stati convocati dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi.

20:05

Inter-Atletico Madrid, formazioni ufficiali

Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Atletico Madrid: Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Griezmann, Llorente. All. Simeone

20:00

Inter-Atletico Madrid, i precedenti

L'unico precedente tra le due squadre risale alla finale di Supercoppa Europea del 27 agosto 2010. In quell'occasione si imposero gli spagnoli per 2-0 con le reti di Reyes e Aguero.

Milano, San Siro