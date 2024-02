Kvaratskhelia furioso, la durissima reazione di Capello: "Non si fa così"

Fabio Capello non ha scelto la strada della diplomazia nel commento post-partita di Napoli-Barcellona e, in diretta su Sky, ha commentato: "Negli ultimi 20 minuti il Napoli mi è piaciuto, giocando veloce e compatto ha messo in difficoltà il Barça. Il Napoli deve far partire da qui la gara di ritorno. Lobotka è stato osannato lo scorso anno, stasera si nascondeva. Questo significa che c'è insicurezza. E poi Kvaratskhelia non mi è piaciuto: non deve fare quei gesti, se esci devi abbracciare il compagno, non fare così".