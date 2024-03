Esodo verso Monaco, quanti tifosi della Lazio per la sfida con il Bayern

ROMA - Tifosi in cerca di un sogno: a Monaco saranno in 3.400 , più tutti quelli che non hanno rinunciato al viaggio nonostante il mancato biglietto per l'Allianz. I laziali ci credono, eccome se ci credono: si può vivere una serata magica e centrare una qualificazione storica . Dal Settore Ospiti riempito arriverà una spinta aggiuntiva per provare a proteggere il vantaggio dell'Olimpico, firmato da Immobile su calcio di rigore.

La Curva Nord è con la Lazio, sognando i quarti di Champions

Una prestazione, quella dell'andata coi tedeschi, in parte ripetuta venerdì sera contro il Milan, al di là del risultato opposto. Un atteggiamento in campo apprezzato dalla Curva Nord, che alla fine ha spronato e caricato i calciatori in vista della trasferta di domani. Il Bayern, con uno spirito simile, fa meno paura e si può sperare nel passaggio del turno, considerato impossibile o quasi al momento dei sorteggi degli ottavi.

Tifosi Lazio a Monaco, i punti d'incontro

Molti tifosi hanno già raggiunto la Germania, tanti altri lo faranno tra oggi e domani mattina. La Nord, tramite i suoi account ufficiali, ha indicato i punti d'incontro per questi giorni in terra straniera. Per stasera, all'ora di cena, l'appuntamento è a Gärtnerplatz, mentre per domani alle 18.30 (due ore e mezza prima della partita) il luogo di ritrovo scelto è Marienplatz, meeting point nel centro di Monaco - consigliato anche dalla Lazio giovedì scorso - dove tra l'altro è presente una stazione della metro che porta direttamente allo stadio (scendendo alla fermata Fröttmaning). Distanze percorribili a piedi, sono circa 2 km dall'Allianz. Sarri, salendo sull'aereo dopo la rifinitura (decollo a Fiumicino previsto per le 15.45), partirà con due certezze: che servirà un'altra impresa nei novanta minuti di ritorno e che potrà contare sull'entusiasmo del popolo biancoceleste.