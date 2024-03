Ranking Uefa dopo l'eliminazione dell'Inter: la classifica aggiornata

L'Inter viene eliminata dalla Champions League ai calci di rigore dall'Atletico Madrid. Una sconfitta pesante per i nerazzurri e per l'Italia nel ranking Uefa. Altri punti persi in classifica dopo l'eliminazione del Napoli e della Lazio. In attesa dei verdetti delle altre squadre rimaste, ovvero Atalanta, Milan e Roma in Europa League e della Fiorentina in Conference League.