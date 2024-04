Psg-Barcellona diretta Champions League: segui la partita LIVE

20:20

Le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Donnarumma; Lucas Hernández, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Lee, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé, Asensio. Allenatore: Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; Sergi, Gündo?an, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Yamal. Allenatore: Xavi

20:10

Champions League, il percorso del Barcellona

Il Barcellona ha superato la fase a gironi ottenendo quattro vittorie e due sconfitte. Il vittorioso esordio contro l’Anversa per 5-0, la vittoria esterna per 0-1 contro il Porto e la successiva affermazione casalinga contro lo Shakhtar per 2-1 hanno incanalato nel migliore dei modi il discorso qualificazione. Al ko esterno contro la formazione ucraina per 1-0 ha fatto seguito la vittoria casalinga per 2-1 contro il Porto. La sconfitta subita ad Aversa per 3-2 è stata ininfluente a fini della graduatoria finale. Negli ottavi di finale la squadra catalana ha eliminato il Napoli: dopo il pareggio per 1-1 al Maradona, il Barcellona ha battuto la squadra di Calzona per 3-1 nella partita di ritorno.

20:00

Champions League, il percorso del Psg

Il Paris Saint Germain si è qualificato alla fase a eliminazione diretta ottenendo due vittorie due pareggi e due sconfitte. La squadra di Luis Enrique ha vinto all’esordio contro il Borussia Dortmund per 2-0, ha perso nella trasferta inglese contro il Newcastle per 4-1 per poi vincere contro il Milan con un netto 3-0. Il cammino dei francesi ha subito uno stop repentino dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan per 2-1, ma i due pareggi ottenuti con il medesimo risultato di 1-1 contro il Newcastle in casa e con il Borussia Dortmund in Germania hanno garantito il passaggio alla fase a eliminazione diretta. La squadra di Luis Enrique ha risolto il doppio confronto con gli spagnoli della Real Sociedad con un doppio successo: vittoria casalinga per 2-0 e successo esterno per 2-1.

Parigi, Parco dei Principi