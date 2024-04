Taylor, quanti errori in Psg-Barcellona: è bufera social, tifosi furibondi

Anthony Taylor , il contestato arbitro della finale di Europa League tra Roma e Siviglia , è di nuovo al centro delle polemiche. Il direttore di gara inglese, in campo per la super sfida tra Psg e Barcellona , è finito nell'occhio del ciclone per un paio di mancati provvedimenti disciplinari che avrebbero potuto consegnare alla storia una partita ben diversa. Almeno stando ai commenti dei tifosi infuriati sui social.

Psg-Barcellona, Taylor fa infuriare i social

Proteste per il mancato secondo giallo a Vitinha per fallo su Lewandowski al 68'. La panchina del Barça è scattata in piedi per chiedere l'ammonizione che avrebbe mandato anzitempo negli spogliatoi l'autore del momentaneo 2-1. Sui social è esplosa la rabbia dei supporter spagnoli e non solo che, tra post a colpi di fermo immagine e brevi video, hanno criticato le scelte del direttore di gara.

Champions, la rabbia dei tifosi

Già poco prima del quarto d'ora del primo tempo il fischietto britannico aveva scatenato le prime perplessità nella coda di commenti sul web per il mancato giallo a Beraldo, autore di un'entrata dura e pericolosa ai danni di Raphinha. Il difensore del Psg è stato poi ammonito quasi allo scadere dei 90', scatenando altre accese polemiche: "Taylor avrebbe dovuto già ammonirlo nel primo tempo, doveva essere espulso", si legge tra i commenti su Twitter-X.