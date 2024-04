Luis Enrique e Xavi faccia a faccia prima di Psg-Barcellona: "Ti prendo per le p..."

L'abbraccio e il siparietto dopo le schermaglie in conferenza stampa dove non sono mancate dichiarazioni taglienti per spostare tutto il peso della pressione sugli avversari: Luis Enrique e Xavi si sono incrociati nel tunnel degli spogliatoi del Parco dei Principi a pochi minuti dall'inizio di Psg-Barcellona , valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Hanno riso e scherzato insieme fugando ogni dubbio a chi si chiedeva come sarebbe stato per loro ritrovarsi dopo aver vinto insieme l'edizione 2014/2015 ( 3-1 alla Juventus ). All'epoca Luis Enrique allenava Xavi.

Xavi scherza con Luis Enrique: "Come sei aggressivo! Come sei aggressivo!"

Le telecamere di Movistar+ hanno catturato e pubblicato parte della conversazione tra i due. "Come sei aggressivo! Come sei aggressivo!" ha detto Xavi a Luis Enrique scherzando mentre si apprestava ad stringerlo a sé calorosamente. Luis Enrique ha risposto: "Sono aggressivo? Il solito, dai! Sai come sono fatto. Come stai?". Xavi, dandogli calorose pacche sulle spalle, lo ha rassicurato: "Bene, bene. Meglio adesso".

Luis Enrique e l'avviso a Xavi: "Se protesti..."

Poi il monito finale tra le risate dei presenti: "Oggi protesterai?" ha chiesto Luis Enrique stuzzicando Xavi, che lo ha bonariamente spintonato via. Luis Enrique lo ha incalzato: "Non ci incontreremo in finale. Non protestare o ti prendo per le p.... Appena protesti ti prendo per le p... Che io sia dannato se non lo faccio".