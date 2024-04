Furia Simeone contro Kehl durante Atletico-Borussia: il motivo dello scontro

Momenti tesi nel corso di Atletico-Borussia, andata dei quarti di finale di Champions League. Nella ripresa faccia a faccia tra due protagonisti non in campo. Da una parte il tecnico degli spagnoli, Diego Simeone, dall'altra il direttore sportivo dei tedeschi, Sebastian Kehl. Le telecamere li hanno ripresi in un momento di acceso confronto. Ma per quale motivo?