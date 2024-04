L'unicità di Ancelotti

Il culo di Carlo , e so che non si offenderà. Perché è unico, in tutto. È vincente, stratega, non è un artigiano, è l’Allenatore . Sa soffrire, lo accetta, sa attaccare e difendere, e alla fine arriva lui. Ancelotti è il calcio nella sua globalità, nella sua complessità e nella sua semplicità. Il calcio del ManCity è questione di musica. Anzi, di ritmo e in definitiva di trance. Credo che sia difficile giocare meglio di come ha fatto ieri sera la PepStation . Guarda come corrono tutti senza palla, ho pensato di nuovo, e tutti addosso agli avversari e poi fanno possesso e non ti lasciano respirare, inducono a sbagliare gente come Kroos e Valverde , costringono gli avversari a muovere il pallone all’indietro. Aggrediscono poco fuori dall’area e, una volta in possesso, attaccano in nove e insomma per reggere un urto del genere devi poter essere organizzato difensivamente come il Madrid , capace di arrivare fino ai rigori . Ho parlato di trance perché quelli di Guardiola sembra che giochino in una condizione affine allo stato ipnotico e che abbiano i polmoni del maratoneta e le gambe del centometrista.

Dopo il gol di Rodrygo confesso di aver sperato che il City non riuscisse a pareggiare. Perché sono uno sportivo vero (...) e adoro Ancelotti. Formidabile la disposizione sul campo della squadra di Guardiola, strepitosi Rodri, tatticamente imprescindibile, e De Bruyne è riuscito addirittura a nascondere Foden. Gran bella partita, di quelle che l’ansia va a mille e non capisci perché. In fondo non giocava un’italiana, in campo non c’era la squadra del cuore. A proposito di Italia e di cuore, stasera tocca alle nostre quattro, garantisco che tiferò schifosamente per Atalanta e Fiorentina e per quel quinto posto al sole dell’Europa: una in più in SuperChampions fa comodo a tutti.

Tra Roma e Milan, le altre due, ne resterà una sola. Ieri De Rossi è stato fin troppo esplicito: «Loro vivranno la gara come l’ultima spiaggia». Una spiaggia piena di ombra; anzi, di ombre sul futuro. Questa dell’Olimpico nuovamente strapieno è una partita di sogni usurati, ma non estinti, di ragionevole speranza nella perfettibilità di una stagione. E ispira alcune domande: l’1-0 di San Siro indurrà De Rossi a giocare una gara più difensiva o in lui prevarrà nuovamente il coraggio, l’ottimismo, il “doping” naturale che gli ha permesso di raccogliere tanti punti e consensi? Un giorno Daniele spiegò che «una squadra che non è capace di difendere basso come fanno le provinciali è una squadra monca e incompleta». A Pioli presenterà la versione più provinciale? E ancora: l’assenza di Cristante toglierà molto sul piano fisico e tattico?

La qualità della Roma è nei piedi e nella testa di Dybala, nelle dimensioni e nella potenza di Lukaku, nell’incidenza dell’Olimpico sulle prestazioni di El Shaarawy, protagonista “tattico” anche a San Siro; il Milan ha senza dubbio più strumenti e soluzioni: Leao in serata è immarcabile per Celik, per chiunque; Giroud è spaventosamente forte di testa, ma dovrà vedersela con Smalling e Mancini; Pulisic è uno straordinario risolutore, oltretutto in splendida forma. Proprio come Chukwueze, l’uomo degli strappi. Avrete capito, per me il Milan è più forte della Roma, anche se a Milano per un’ora non c’è stata partita. PS. Anche un fenomeno come Leao - non per colpa sua - ha imparato a risolvere le questioni più scomode ricorrendo ai “dettagli”: «All’andata la Roma ha giocato bene - ha detto - abbiamo sbagliato noi i dettagli».

Ma il Dybala della prima ora non è un dettaglio. E neppure Paredes. L’inconsistenza di Theo e, appunto, Leao fino al momento della sveglia è tutto fuorché un dettaglio. Mi ritorna in mente un vecchio tweet di Massimiliano Mangione: “Ho capito che mia moglie mi tradiva da piccoli dettagli: sguardi sfuggenti, parole non dette, i figli mulatti”.