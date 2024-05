Real Madrid-Bayern Monaco ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Si preannuncia una gara show al Bernabeu. Real Madrid contro Bayern Monaco per un posto in finale di Champions League dopo lo scoppiettante 2-2 dell'andata. Il Real ha appena vinto la Liga ma punta anche alla Champions, il Bayern invece considera l'Europa un'occasione per salvare la sua stagione. Lo pensa soprattutto Tuchel che a fine stagione saluterà.

Ma sono tante per i tedeschi le insidie: il Real, ad esempio, è rimasto imbattuto negli ultimi otto incontri con il Bayern in Champions e non ha perso nessuna delle ultime sette partite disputate in casa contro i bavaresi. Non solo: Ancelotti non ha mai perso nessuno dei suoi nove incontri in Champions contro il Bayern. Insomma, gara affascinante e risultato incerto. Borussia spettatore interessato: sarà finale col Real o revival di quella del 2013 col derby tutto tedesco col Bayern?

GUARDA REAL MADRID-BAYERN MONACO IN DIRETTA ESCLUSIVA SU AMAZON PRIME VIDEO