Allegri e Pirlo a Wembley per la finale di Champions: la foto sugli spalti

Nel ricco parterre di ospiti illustri che stanno assistendo alla finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid , a Wembley , ci sono anche Massimiliano Allegri e Andrea Pirlo . L'ex allenatore della Juve e l'attuale tecnico della Sampdoria sono stati inquadrati dalle telecamere nel pre-partita. Perfino superfluo ricordare i loro trascorsi insieme sia in bianconero sia al Milan .

Ferguson con Allegri e Pirlo in tribuna d'onore a Wembley

Allegri e Pirlo erano impegnati in un fitto colloquio quando sono stati mandati in onda. Alla sinistra di Pirlo c'è un altro grande del calcio europeo: Sir Alex Ferguson. Reunion a Londra per godersi una serata di grande calcio ed ammirare i grandi campioni di Terzic e Ancelotti.