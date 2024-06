Allegri licenziato per giusta causa dalla Juve: già pronto il ricorso

TORINO - Si preannuncia una dura e lunga battaglia legale tra la Juventus e Massimiliano Allegri , esonerato dopo le polemiche seguite al successo nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta . Nelle ultime ore il club bianconero ha infatti inviato la notifica di licenziamento per giusta causa al tecnico livornese , deciso a impugnare l'atto con un ricorso e a far valere le proprie ragioni di fronte al tribunale del lavoro (le controversie tra società e allenatori non sono infatti di competenza del Collegio di garanzia del Coni, che si era occupato invece dei casi relativi a Cristiano Ronaldo e Bonucci), a quanto pare pronto anche a chiedere alla società un risarcimento per danni d'immagine .

Allegri e l'incontro con John Elkann a Montecarlo

Non è bastato dunque l'incontro avvenuto a Montecarlo (in occasione del Gp di Monaco di Formula 1) tra il tecnico e John Elkann, ad di Exor, per allentare le tensioni e trovare un accordo sulla buonauscita di un tecnico che alla Juve ha fatto la storia vincendo 5 scudetti, 5 volte la Coppa Italia e 2 volte la Supercoppa oltre ad aver raggiunto in due occasioni la finale di Champions League, arrendendosi nel 2015 al Barcellona e nel 2017 al Real Madrid. Un allenatore che era legato alla Juve da un ulteriore anno di contratto (scadenza giugno 2025) e al quale ora i bianconeri non pagheranno lo stipendio, puntando a risparmiare 15 milioni di euro lordi in attesa che la palla passi agli avvocati e al giudice del lavoro. Allegri intanto in queste ore si trova a Londra per assistere alla finale di Champions League in programma a Wembley tra Borussia Dortmund e Real Madrid.

Il comunicato della Juve sull'esonero di Allegri

Questa la nota ufficiale con cui la Juve aveva annunciato l'esonero di Allegri il 17 maggio, affidando poi la squadra a Montero per le ultime due gare di campionato giocate contro Bologna e Monza: "La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta. Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia. La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri".