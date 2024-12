Milan-Stella Rossa diretta Champions League: segui la partita di oggi LIVE

MILANO - Il Milan affronta la Stella Rossa per la sesta giornata del girone unico di Champions League . I rossoneri hanno raccolto 9 punti nelle prime 5 partite, rifacendosi delle sconfitte contro Liverpool e Leverkusen con 3 vittorie consecutive tra Club Brugge, Real Madrid e Slovan Bratislava. La Stella Rossa invece si è sbloccata solo nell'ultima giornata, in cui il successo per 5-1 sullo Stoccarda le ha consegnato i primi punti del girone. Segui la partita in diretta.

19:55

Milan-Stella Rossa: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, Maksimovic, Milson; Ndiaye. All. Milojevic.

19:50

Fonseca: "Difficile lasciare fuori Tomori, Gabbia e Thiaw stanno facendo meglio"

Intervistato da Sky Sport, Fonseca ha parlato del rendimento difensivo della squadra: "Penso che la squadra stia facendo bene anche grazie al lavoro di Musah. Difensivamente stiamo meglio, non si sente più quell'insicurezza difensiva. Mi sono piaciute le ultime prestazioni difensive. È difficile per me prendere decisioni come l'esclusione di Tomori. Quando tutti i centrali stanno bene, non è facile lasciare fuori qualcuno. In questo momento un coppia che sta facendo molto bene è Gabbia con Thiaw".

19:45

Fonseca: "Possiamo fare bene, non affrontiamo un avversaria semplice"

L'allenatore del Milan ha parlato così ai mircofoni di Sky Sport della sfida che attende i suoi: "Tutti noi sappiamo quanto sia importante questa partita. Possiamo fare bene, questo porta ai giocatori una motivazione molto grande. Non affrontiamo una squadra semplice, in questa competizione sono tutti più motivati, so che i miei ragazzi vogliono tanto vincere questa partita".

19:30

Milan-Stella Rossa: le probabili formazioni

In attesa delle formazioni ufficiali, scopri quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori. VAI ALLA GALLERY

San Siro, Milano