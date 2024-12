Dove vedere Milan-Stella Rossa in tv? Prime, DAZN o Sky e orario

Il Milan di Paulo Fonseca si rituffa in Champions League per dare continuità a quanto di buono fatto con Real Madrid e Slovan Bratislava , entrambe battute a domicilio. Calendario che appare agevole in quest'ultimo terzo della fase campionato, con i rossoneri che hanno la ghiotta opportunità di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. L'avversario di turno è la Stella Rossa di Belgrado , squadra sempre difficile da affrontare, ma inferiore sotto il profilo tecnico. I serbi hanno appena tre punti all'attivo in questa Champions e devono vincere per sperare nei playoff.

Milan-Stella Rossa, l'orario

Milan-Stella Rossa andrà in scena oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Milan-Stella Rossa in diretta tv

Milan-Stella Rossa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport. Per questo evento, non è prevista l'opzione Prime Video o la diretta tv in chiaro su TV8.

Dove vedere Milan-Stella Rossa in streaming

Milan-Stella Rossa sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e fruibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.