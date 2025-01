Champions League, classifica in tempo reale: la situazione delle italiane dopo Juve e Bologna

Dopo l'Atalanta in campo Juve e Bologna, ora Inter e Milan

Prima è toccato all'Atalanta di Gian Piero Gasperini (che a Bergamo ha travolto lo Sturm Graz), poi in serata è stata la volta della Juventus di Thiago Motta (incapace di andare al di là del pari in Belgio contro del Bruges) e del Bologna di Vincenzo Italiano (vittorioso in rimonta al Dall'Ara contro il Borussia Dortmund).

Champions League: risultati, tabellini e calendario

Champions League, la classifica delle italiane

Successo pesante per l'Atalanta, che ha momentaneamente scavalcato l'Inter e in attesa della trasferta a Barcellona nell'ultima giornata (dove cercherà l'impresa per la qualificazione diretta agli ottavi)si è garantita intanto il traguardo minimo della partecipazione agli spareggi. Playoff in cassaforte dopo il pari a Bruges anche per la Juve, che chiuderà il suo percorso nel maxi-girone in casa contro il Benfica, mentre è ormai eliminato il Bologna che contro il Borussia Dortmund ha però festeggiato comunque per il suo primo storico successo in Champions League.

Champions League: la classifica aggiornata