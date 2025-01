Sparta Praga-Inter diretta Champions: segui la partita di oggi LIVE

Alla "epet ARENA" di Praga, lo Sparta ospita l'Inter di Simone Inzaghi in occasione della sfida valida per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League. A più di un mese dalla sconfitta di Leverkusen, i nerazzurri tornano a calcare il palcoscenico internazionale, con l'obiettivo di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.