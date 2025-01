Dove vedere Sparta Praga-Inter in tv? Prime o Sky, orario

Dopo le sfide del martedì, questa sera, mercoledì 22 gennaio, andranno in scena le ultime sfide della settima giornata della prima fase della Champions League. A Praga, l' Inter di Simone Inzaghi è alla ricerca di tre punti che avvicinerebbero la qualificazione diretta agli ottavi di finale . Per farlo, però, dovranno battere lo Sparta Praga di Friis, che nelle prime sei giornate ha conquistato appena un punto, ormai già aritmeticamente eliminati.

Sparta Praga-Inter, l'orario

Sparta Praga-Inter andrà in scena oggi, mercoledì 22 gennaio, alle ore 21 allo stadio "Letna" di Praga.

Dove vedere Sparta Praga-Inter in diretta tv

Sparta Praga-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Dove vedere Sparta Praga-Inter in streaming

Sparta Praga-Inter sarà visibile live in streaming solo su Sky Go e Now. Per usufruire del servizio offerto dalle piattaforme Sky, basterà scaricare le omonime applicazioni mobili su pc, smartphone e tablet, e accedere attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Champions in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.