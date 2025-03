Karsdorp, che umiliazione per l'ex Roma: entra col Psv sotto di 4 gol

Il Psv non sta facendo passare una bella serata ai propri tifosi nel match contro l'Arsenal , valido per l'andata degli ottavi di Champions League . Gli olandesi, infatti, hanno subito tre gol in mezz'ora dai Gunners , e se il gol di Lang su rigore sembrava poter ridare speranza alla squadra di Bosz, al 48' del secondo il tabellone segnava già 5-1 per gli inglesi. Un risultato pesante, su cui l'allenatore ha deciso di fare entrare in campo l'ex Roma Rick Karsdorp .

Psv, Karsdorp entra in campo sul 5-1 per l'Arsenal in Champions League

Una ingresso in campo abbastanza umiliante per il terzino, entrato in campo al 65' non sicuramente per cambiare il risultato al posto di Richard Ledezma. Il classe 1995, che la scorsa estate aveva rescisso con il club giallorosso, aveva firmato a parametro zero con il Psv: per lui 18 presenze totali tra Eredivisie, Champions League e Coppa d'Olanda.

I numeri di Karsdorp con la Roma

La Roma, invece, lo aveva pagato circa sedici milioni nel lontano 2017 per assicurarselo dal Feyenoord e in sette anni nella capitale Karsdorp ha vinto la Conference League con Mourinho, collezionando 157 presenze e un gol in tutte le competizioni con il club.