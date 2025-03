Barcellona ai quarti di Champions League con super Yamal: assist magico e gol nel 3-1 al Benfica

Barcellona-Benfica 3-1: cronaca, statistiche e tabellino

A trascinare i catalani di Hansi Flick il baby fenomeno Lamine Yamal, non ancora 18enne e già campione d'Europa con la Spagna, che ha indirizzato subito il match contro i portoghesi. Da urlo l'assist di esterno per il primo gol del brasiliano Raphina, dopo aver fatto fuori con una finta due avversari al limite dell'area (11'), così come splendida è stata la rete del 2-1 segnata spedendo la palla all'incrocio di sinistro (27') che ha riportato avanti il Barcellona dopo l'immediato pari del Benfica firmato da Otamendi (13'), lesto nel superare Szczesny da distanza ravvicinata (dopo una 'spizzata' involontaria del blaugrana Lewandowsky su un corner calciato da Schjelderup). Ancora Raphina ha poi calato il tris in contropiede prima del riposo (42'), servito sul filo del fuorigioco da Balde chiudendo in pratica con 45' di anticipo il discorso qualificazione. Nella ripresa infatti non è bastato l'ingresso al 70' del 'Gallo' Belotti ai portoghesi per riaprire una partita poi gestita senza affanni dai padroni di casa: 3-1 il risultato finale per il Barcellona che ora aspetta ai quarti di Champions League una tra Lille e Borussia Dortmund, che si sfideranno domani (12 marzo) in Francia dopo l'1-1 del match di andata in Germania.