Atletico Madrid-Real Madrid 2-4 dcr.: tabellino, statistiche e marcatori

Atletico Madrid-Real Madrid, il tabellino

ATLETICO MADRID: Oblak J., Llorente M., Gimenez J. M., Lenglet C. (dal 46′ st Le Normand R.), Mandava R. (dal 53′ st Azpilicueta C.), Simeone G. (dal 44′ st Correa A.), de Paul R. (dal 45’+4 st Molina N.), Barrios P., Gallagher C. (dal 40′ st Lino S.), Griezmann A. (dal 44′ st Sorloth A.), Alvarez J.. A disposizione: Azpilicueta C., Correa A., Galan J., Kostis I., Lemar T., Le Normand R., Lino S., Molina N., Musso J., Riquelme R., Sorloth A., Witsel A. Allenatore: Simeone D.

REAL MADRID: Courtois T., Valverde F., Asencio R., Rudiger A., Mendy F. (dal 38′ st Garcia F.), Modric L. (dal 20′ st Lucas), Tchouameni A. (dal 20′ st Camavinga E.), Bellingham J., Rodrygo (dal 34′ st Diaz B.), Mbappe K., Vinicius Junior (dal 70′ st Endrick). A disposizione: Alaba D., Andres C., Camavinga E., Diaz B., Endrick, Fran, Garcia F., Garcia G., Guler A., Lucas, Lunin A., Ramon J. Allenatore: Ancelotti C.

Reti: al 1′ pt Gallagher C. (Atl. Madrid).

Ammonizioni: al 21′ st Simeone G. (Atl. Madrid), al 23′ st Lenglet C. (Atl. Madrid), al 68′ st Azpilicueta C. (Atl. Madrid), al 70′ st Llorente M. (Atl. Madrid) al 39′ pt Tchouameni A. (Real Madrid), al 14′ st Vinicius Junior (Real Madrid), al 70′ st Lucas (Real Madrid).

Note: al 70' Vinicius ha sbagliato un calcio di rigore.

Sequenza rigori: Mbappé gol, Sorlot gol, Bellingham gol, Alvarez errore, Valverde gol, Correa gol, Lucas Vazquez parato, Llorente traversa, Rudiger gol.