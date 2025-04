Inter-Barcellona in chiaro: data, orario e dove vedere in tv la semifinale di Champions

Champions, Inter-Barcellona in chiaro: dove vederla in tv e streaming

Come il match di andata, anche per il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona dovrebbe essere prevista la diretta tv in chiaro. A detenere i diritti della competizione per l'Italia sono Amazon (che su Prime Video ha trasmesso per i suoi abbonati il primo round, andato però in onda anche in chiaro sul canale Nove) e Sky che per la seconda sfida, oltre ai canali di Sky Sport riservati agli abbonati, sfrutterà il proprio canale in chiaro, Tv8, come già accaduto nel corso della stagione per le migliori sfide tra formazioni straniere di Champions e di Europa League). Inter-Barcellona sarà poi visibile in streaming su Now e su SkyGo, mentre una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.