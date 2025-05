Inter-Barcellona, Marciniak arbitra la semifinale di Champions: i precedenti

Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Inter-Barcellona , semifinale di ritorno di Champions League , in programma martedì 6 maggio alle ore 21 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro. Ufficiale la designazione arbitrale della UEFA. Si riparte dal pirotecnico 3-3 maturato al Montjuic mercoledì scorso, con il secondo round del doppio confronto che diventa di fatto una sfida in gara unica. In caso di parità, infatti, si andrà ai tempi supplementari con qualsiasi punteggio.

Inter-Barcellona, l'arbitro sarà Szymon Marciniak

Toccherà al polacco Marciniak dirigere l'attesissima partita di San Siro, stadio in cui il fischietto di Plock ha già incrociato l'Inter in tre occasioni, contro Barcellona, Shakhtar Donetsk e Liverpool. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, suoi connazionali. Ruolo di quarto ufficiale affidato al polacco Pawel Raczkowski, mentre in sala Var agiranno gli olandesi Dennis Johan Higler e Pol van Boekel.

I precedenti con Inter e Barcellona

Nove, in totale, i precedenti con i nerazzurri: dagli ottavi di Europa League con il Wolfsburg nel 2015 alla sfida di Champioons con lo Slavia Praga nel 2019, passando per lo 0-0 in trasferta con il Porto nel 2023, fino ad arrivare alle sconfitte con Manchester City e Atletico Madrid. Contro i Colchoneros, si tratta del ko ai calci di rigore dello scorso anno. Marciniak, peraltro, ha già arbitrato due volte un confronto tra Barcellona ed Inter: l'1-1 del 2018 e, soprattutto, il 3-3 in terra catalana del 2022. Una particolare coincidenza, che Barella e Lautaro Martinez ricorderanno sicuramente. Al Camp Nou, quella sera d'ottobre, centrò il bersaglio grosso anche Robin Gosens, oggi alla Fiorentina. Cinque, invece, i precedenti con il Barça: due volte con l'Inter, ma anche il 3-0 rifilato dalla Juve di Massimiliano Allegri ai blaugrana all'Allianz Stadium. Doppietta di Dybala e colpo di testa vincente di Chiellini. Poi, il ko per 4-0 in casa del Psg e la vittoria contro l'Olympique Lione del 2019, caratterizzata da un roboante 5-1.