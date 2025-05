Inter-Barcellona, i convocati di Flick: la decisione su Lewandowski

Si avvicina sempre di più Inter-Barcellona , il ritorno della semifinale di Champions League . Sfida decisiva al San Siro dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata con la finale in palio. I blaugrana, reduci dalla vittoria in rimonta contro il Valladolid , avranno alcune assenze pesanti per la sfida contro i nerazzurri.

Inter-Barcellona, la decisione su Lewandowski

Il tecnico Hansi Flick ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter di Inzaghi. Da segnalare due pesanti assenze in difesa, ovvero quelle di Balde e Kounde. Era in dubbio anche Lewandowski, dopo aver saltato le ultime quattro partite dei blaugrana tra cui la semifinale d'andata, ma il bomber polacco ci sarà e sarà dunque sfida tra attaccanti con Lautaro, che è riuscito a recuperare in tempo.

Barcellona, i convocati di Flick

PORTIERI: Inaki Pena, Szczesny, Astralaga.

DIFENSORI: Cubarsi, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Eric Garcia, Fort, Gerard Martin, Landry.

CENTROCAMPISTI: Gavi, Pedri, Olmo, De Jong, Darvich.

ATTACCANTI: Lewandowski, Fati, Raphinha, Fermin Lopez, Pau Victor, Yamal.