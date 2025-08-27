Benfica-Fenerbahce, preliminari Champions: orario e dove vederla in tv

Benfica-Fenerbahce, l'orario

Benfica-Fenerbahce è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, alle ore 21 all'Estádio da Luz di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Fenerbahce in diretta tv

Benfica-Fenerbahce, dove vederla in streaming

sarà trasmessa inin esclusiva su. È possibile accedere all'app di Amazon Prime Video, previo abbonamento e log in, scaricandola su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Benfica-Fenerbahce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.