Benfica-Fenerbahce, preliminari Champions: orario e dove vederla in tv

Tutte le info utili per seguire la sfida all'Estádio da Luz, che mette un palio un posto nella Fase Campionato della prossima edizione della massima competizione europea per club
Benfica-Fenerbahce, preliminari Champions: orario e dove vederla in tv
2 min

Benfica-Fenerbahce vale un posto nella Champions League 2025/2026. Si riparte dello 0-0 maturato al termine della gara di andata. Caccia aperta al pass per far parte delle trentasei squadre che comporranno il girone unico della Fase Campionato e parteciperanno al sorteggio di domani, giovedì 28 agosto, alle ore 18.

Benfica-Fenerbahce, l'orario

Benfica-Fenerbahce è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, alle ore 21 all'Estádio da Luz di Lisbona.

Dove vedere Benfica-Fenerbahce in diretta tv

Benfica-Fenerbahce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile accedere all'app di Amazon Prime Video, previo abbonamento e log in, scaricandola su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box. 

Benfica-Fenerbahce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, sarà possibile selezionare comodamente l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Benfica-Fenerbahce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

