Che caos dopo un'espulsione di Benfica-Fenerbahce: la reazione di Mourinho va su tutti i social

Durante i playoff di Champions League tra Benfica e Fenerbahce vinto dai portoghesi gli animi si sono infiammati negli ultimi 10 minuti. La decisione dell'arbitro di espellere Talisca , lasciando la squadra di Mourinho, già sotto nel punteggio, in inferiorità numerica ha fatto innervosire la formazione turca accendendo una mischia in mezzo al campo.

L'episodio e la reazione di Mourinho

Il trequartista brasiliano del Fenerbahce si è lanciato all'attacco della metà campo avversaria palla al piede e, nel tentativo di tenere a distanza Barrenechea lo ha colpito al volto con una gomitata. L'arbitro non ha esitato nemmeno un momento, estraendo il secondo giallo nel giro di due minuti nei confronti di Talisca, una decisione che fatto andare su tutte le furie i calciatori della formazione allenata da Mourinho. Al contrario dei suoi calciatori lo Special One ha mantenuto la calma, venendo colto dalle telecamere mentre osservava la scena con le braccia lungo i fianchi e il volto corrucciato. Una reazione tipica di Mou, che già nel primo tempo aveva attirato l'attenzione dei cameramen mentre mimava il gesto del Var in seguito al gol, poi annullato, di Pavlidis.