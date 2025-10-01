Dopo la partita vinta 2-1 dal suo Napoli al Maradona contro lo Sporting di Lisbona , valida per la 2 ª giornata della fase campionato di Champions League e decisa da una doppietta di Hojlund (su doppio assist di De Bruyne) , il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato in diretta tv e in conferenza stampa la partita e i primi punti conquistati dalla sua squadra (battuta invece all'esordio sul campo del Manchester City). Rivivi la diretta e rileggi le sue dichiarazioni e quelle degli altri protagonisti.

Conte applaude il suo Napoli: "Reazione da squadra dopo il ko con il Milan"

Sempre ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha applaudito il suo Napoli per la gara di Champions vinta contro lo Sporting al Maradona: "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte - ha sottolineato il tecnico azzurro -. Ci ho giocato ai tempi del Tottenham e molti giocatori sono ancora in squadra ed è una squadra di spessore, siamo stati bravi, la partita l'abbiamo vinta da squadra. C'è stata una grande risposta da parte di tutti. Questo deve essere lo spirito. Dispiace aver concesso quei due gol a Milano perché potevamo fare di più. Quella sconfitta ci ha dato quella spinta, cattiveria e attenzione che stasera abbiamo avuto. Se non fossimo stati squadra oggi sarebbe stata dura".

Il tecnico azzurro sul modulo: "Il Napoli ha due strade"

Ai microfoni di 'Sky Sport' anche il tema del modulo è stato affrontato da Antonio Conte, che anche nella sfida di Champions vinta al Maradona contro lo Sporting ha insistito sul 4-1-4-1 e con McTominay a sinistra: "Abbiamo due strade - ha detto il tecnico del Napoli -; continuare su questa strada con quattro centrocampisti, come secondo me dobbiamo fare perché abbiamo grandi margini di miglioramento, altrimenti possiamo giocare con un 4-3-3 come fatto nel finale di gara stasera, alternando magari un centrocampo più fisico a uno più tecnico in cui De Bruyne può fare la mezzala. L'importante è che tutti si sacrifichino nelle due fasi".

Conte su De Bruyne: "È un bravissimo ragazzo, lo capisco ma..."

Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport' torna sul 'caso' De Bruyne: "Kevin rispetto agli altri acquisti viene da una realtà diversa, è stato per anni al City e ha giocato ad altissimi livelli - ha sottolineato il tecnico del Napoli dopo la vittoria casalinga contro lo Sporting in Champions League -. Non ho niente da dire a lui, è un bravissimo ragazzo e si impegna. Quello che gli chiedo è di mettersi sempre al servizio della squadra con la giusta grinta che, unita alla sua qualità, ci permette di alzare il livello. Capisco la sua voglia di giocare ma ci sono anche le sostituzioni, io voglio vincere e se le faccio è con l'intenzione di migliorare. Poi è normale che a livello mediatico vengano discusse in base ai risultati, l'importante è che tutti diano il massimo per la squadra".

De Bruyne sul caso Conte: "Sono un vincente, la gente parla tanto..."

"Con Conte non c'è stato mai alcun problema. Sono un vincente, voglio giocare al calcio e fare la differenza. Si è detto di tutto e parlato tanto, io voglio solo divertirmi e andare avanti". Così Kevin De Bruyne ha risposto ai microfoni di 'Sky Sport' alla domanda sul 'caso' nato dalla reazione avuta a San Siro al momento della sua sostituzione. Così invece sulla sua posizione in campo e sul modo di giocare del Napoli, con McTominay spostato in fascia e lui in mezzo al campo: "All'inizio giocavo in un modo simile nel City, abbassandomi spesso - ha detto il centrocampista del Napoli dopo la vittoria in Champions contro lo Sporting -. Queste sono decisioni che spettano all'allenatore ma penso che possiamo scambiarci le posizioni tra tutti e quattro i centrocampisti, anche se senza una vera ala sinistra a volte è difficile trovare la profondità. Con il lavoro comunque miglioreremo e ognuno troverà il suo ruolo".

Spinazzola: "Caso De Bruyne? È durato cinque minuti"

Adattato a destra al posto dello squalificato capitano Di Lorenzo (espulso nel match d'esordio. contro il City), tra i protagonisti della vittoria del Napoli in Champions contro lo Sporting c'è stato anche Leonardo Spinazzola: "Mi sono trovato abbastanza bene, anche se è ovvio che a sinistra mi sento più a mio agio - ha detto ai microfoni di 'Sky Sport' -. Il caso De Bruyne? È durato cinque minuti perché siamo tutte persone intelligenti, non mettiamo malizia nei nostri gesti e vogliamo tutti il bene del Napoli". Tornando allo Sporting: "Tre punti importantissimi contro una squadra forte, piena di giovani tecnici e rapidi. Dopo un buon avvio ci siamo abbassati un po' ma nella ripresa abbiamo ricominciato a spingere. Siamo contenti di aver dato un segnale dopo il ko contro il Milan e ora pensiamo a chiudere bene questo ciclo contro il Genoa".

De Bruyne sostituito da Conte anche in Champions: la reazione

Come già accaduto nell'ultimo match di campionato perso a San Siro contro il Milan, De Bruyne è stato sostituito da Conte anche nella sfida di Champions vinta dal Napoli al Maradona contro lo Sporting Lisbona, ma stavolta la reazione del belga è stata diversa…

Hojlund e il doppio assist di De Bruyne: "Kevin è una leggenda"

Decisivo con una doppietta nel match di Champions League vinto dal Napoli contro lo Sporting Lisbona al Maradona, ai microfoni di 'Sky Sport' ha parlato così Rasmus Hojlund: "Una serata fantastica e ringrazione i compagni per questo - ha detto il centravanti azzurro -. Abbiamo conquistato i primi punti in Champions League, ma il cammino è lungo e bisogna continuare così. Più avanti (a novembre, ndr) sfideremo anche l'Eintracht di mio fratello Oscar e non vedo l'ora". Così sul doppio assist servitogli da De Bruyne: "L'ho ringraziato, Kevin è una leggenda di questo sport e quando ha la palla io so che con la sua qualità me la metterà sempre al meglio".

Scontri in città prima della sfida di Champions contro i portoghesi

Tensione tra le tifoserie di Napoli e Sporting Lisbona oggi nella città partenopea, dove ci sono stati degli scontri a poche ore dall'inizio del match di Champions League poi vinto dagli azzurri contro i portoghesi al Maradona.

Napoli, attesa per le parole di Conte dopo il 2-1 allo Sporting Lisbona

Attesa allo stadio Maradona per le parole del tecnico azzurro Antonio Conte dopo il 2-1 rifilato dal suo Napoli allo Sporting Lisbona nel match valido per la 2 ª giornata di Champions League.

