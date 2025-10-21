Napoli, le parole del sindaco Manfredi sui tifosi fermati a Eindhoven: cos'ha detto

NAPOLI - Con il Napoli impegnato in casa del Psv Eindhoven nella terza giornata della fase campionato di Champions League, continua a far discutere quello che è accaduto alla vigilia del match , dove circa 200 tifosi azzurri in trasferta (la maggior parte mita di biglietto per la partita) sono stati fermati dalle forze di polizia olandesi e poi espulsi .

Tifosi del Napoli fermati in Olanda, le parole del sindaco Manfredi

E dopo le dure parole dell'avvocato Emilio Coppola (" È stato un vero e proprio abuso ", ha detto il legale dei sostenitori partenopei fermati e costretti a lasciare la città olandese) e il racconto di uno dei tifosi costretti a vivere questa disavventura ( "Interrogati senza un legale e deportati" ), ha fatto sentire la propria voce anche il sindaco Gaetano Manfredi: " Il Napoli tornato in Champions League merita di avere i tifosi azzurri al seguito - ha scritto il primo cittadino partenopeo sui social -. Ribadisco che, nel rispetto delle norme, questo diritto va garantito in Europa come nelle trasferte in Italia".