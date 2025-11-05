Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Velodrome è De Zerbi contro Juric per la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League: le possibili scelte di formazione
TagsChampions LeagueMarsigliaatalanta

Al Velodrome l'Atalanta torna in campo in Champions League. La squadra di Juric è reduce dalla prima sconfitta in stagione in campionato e la posizione dell'allenatore risulta così in bilico. I nerazzurri nelle prime tre giornate in Europa hanno collezionato 4 punti, e adesso sono chiamati a sfidare in trasferta il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che di punti invece ne ha collezionati tre.

Marsiglia-Atalanta, l'orario

Marsiglia-Atalanta andrà in scena oggi, mercoledì 5 novembre, alle ore 21:00 allo stadio Velodrome di Marsiglia.

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in diretta tv

Marsiglia-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Marsiglia-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni sono disponibili su App Store e Play Store e sono accessibili previo abbonamento. Potrete seguire il match di Champions League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di De Zerbi e Juric

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Pavard, Aguerd, Egan-Riley; Murillo, Hojibjerg, O'Riley, Garcia; Greenwood, Paixao; Aubameyang . Allenatore: De Zerbi.

A disposizione: De Lange, Van Neck, Bezahaf,  Slimani, Gomes, Vermeeren, Vaz. 
Indisponibili: Medina, Balerdi, Weah, Kondogbia, Traore, Gouiri, Nadir. Squalificati: Emerson. Diffidati: Pavard  

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bernasconi, Ahanor, Musah, Zalewski, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Maldini, Krstovic. 
Indisponibili: Brescianini, Scalvini, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: De Roon, Musah

 

 

 

 

 

 

