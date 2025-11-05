Dove vedere Marsiglia-Atalanta in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Velodrome l'Atalanta torna in campo in Champions League. La squadra di Juric è reduce dalla prima sconfitta in stagione in campionato e la posizione dell'allenatore risulta così in bilico. I nerazzurri nelle prime tre giornate in Europa hanno collezionato 4 punti, e adesso sono chiamati a sfidare in trasferta il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che di punti invece ne ha collezionati tre.