mercoledì 26 novembre 2025
Spalletti e la bordata al giornalista norvegese: "Amico mio, ci sono le barche oltre al freddo..."

Il tecnico della Juve protagonista di un particolare siparietto in conferenza stampa dopo il match di Champions League vinto contro il Bodo/Glimt: tutti i dettagli
3 min

Siparietto con un giornalista norvegese per Luciano Spalletti dopo la vittoria ottenuta dalla sua Juve in Champions League sul campo del Bodo/Glimt, battuto 3-2 al termine di un match deciso allo scadere.

Bodo/Glimt-Juve 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Spalletti, siparietto con un giornalista dopo Bodo/Glimt-Juve

È successo nella conferenza stampa seguita alla partita, con il tecnico bianconero che ha risposto così a una domanda sui due possibili rigori reclamati dai padroni di casa: "Tu conosci soltanto il freddo della tua città. C'avete anche altre cose, perché convincersi che il freddo è la chiave per vincere le partite è una cosa riduttiva. Avete una bella città, ho visto delle barche modernissime. So che c'è un parco dove ci sono delle aquile di mare e mi 'garberebbe' vederlo - ha aggiunto Spalletti -. Non ho tempo, altrimenti sarei andato a vederlo volentieri. Perché il freddo non basta per vincere le partite, ci vuole anche altro".

 

 

Il freddo norvegese allunga i tempi del ritorno della Juve

Ma se il freddo non è bastato al Bodo/Glimt per vincere la partita contro la Juve, ha però complicato e allungato i tempi del viaggio di ritorno dei bianconeri a causa della la situazione critica di all'aeroporto di Bodo nella mattinata successiva alla partita di Champions League, con tanti voli cancellati o slittati a causa del ghiaccio in pista. La Juve tornerà in campo sabato (29 novembre, ore 18) per il match casalingo di campionato contro il Cagliari.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

