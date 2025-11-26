Spalletti e la bordata al giornalista norvegese: "Amico mio, ci sono le barche oltre al freddo..."

Bodo/Glimt-Juve 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Spalletti, siparietto con un giornalista dopo Bodo/Glimt-Juve

È successo nella conferenza stampa seguita alla partita, con il tecnico bianconero che ha risposto così a una domanda sui due possibili rigori reclamati dai padroni di casa: " Tu conosci soltanto il freddo della tua città. C'avete anche altre cose, perché convincersi che il freddo è la chiave per vincere le partite è una cosa riduttiva. Avete una bella città, ho visto delle barche modernissime. So che c'è un parco dove ci sono delle aquile di mare e mi 'garberebbe' vederlo - ha aggiunto Spalletti -. Non ho tempo, altrimenti sarei andato a vederlo volentieri. Perché il freddo non basta per vincere le partite, ci vuole anche altro".

Il freddo norvegese allunga i tempi del ritorno della Juve

Ma se il freddo non è bastato al Bodo/Glimt per vincere la partita contro la Juve, ha però complicato e allungato i tempi del viaggio di ritorno dei bianconeri a causa della la situazione critica di all'aeroporto di Bodo nella mattinata successiva alla partita di Champions League, con tanti voli cancellati o slittati a causa del ghiaccio in pista. La Juve tornerà in campo sabato (29 novembre, ore 18) per il match casalingo di campionato contro il Cagliari.